阪神・西勇輝投手（３５）が?ポジティブ全開?で完全復活イヤーに乗り込む。１日に兵庫・西宮市内の球団事務所で４年契約最終年となる来季契約交渉に臨み、現状維持の年俸３億円でサインした。今季は右ヒザの「内側側副靱帯の変性」にも泣かされ、わずか１試合の登板。ただ、本人は「ケガして、今後の人生にとってすごく良かったなって思いはありますね。悔しいけど、投げたくても投げられへんってなったら?仕方ないかな?って割