世界最大級のウナギ消費国である日本にとって資源保護は重い課題だ。伝統の食文化を途絶えさせぬよう、ウナギの適切な資源管理に努める必要がある。絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約の締約国会議は、ウナギの取引規制を強化する案を否決した。欧州連合（ＥＵ）が提案したのに対し、日本などが反対していた。ヨーロッパウナギは２００９年から規制対象になっている。ＥＵが新たにニホンウナギ