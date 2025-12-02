政府・与党は、防衛装備移転３原則の運用指針が定める輸出可能な品目「５類型」を、来年春にも撤廃する方向で調整に入った。実現すれば、殺傷力の高いものを含め幅広い装備品の輸出が可能になり、日本の防衛産業の強化や同志国との連携拡大につながる見通しだ。紛争を助長しないよう、厳格な輸出管理などの「歯止め策」も検討する。複数の政府・与党関係者が明らかにした。５類型撤廃は、自民党と日本維新の会の連立政権合意書