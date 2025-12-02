カフェ「シネマキッチン映画の空気」。スクリーンで映画を見ながら飲食ができる＝2025年10月、北海道函館市今年5月、スクリーンで映画を見ながら飲食できるカフェ「シネマキッチン映画の空気」が函館で開店した。店主小笠原将士（おがさわら・まさし）さん（48）は映画館のない道北の町出身。劇場で作品に触れる機会の少ない北海道で「鑑賞の敷居を低くしたい」と、作品をイメージした展示やメニューなど、映画を気軽に楽し