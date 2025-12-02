介護保険サービスを使う６５歳以上の高齢者のうち、自己負担が２割になる人の対象拡大を巡り、厚生労働省は１日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で、新たに対象となる人の負担の増加額を、当面は月７０００円を上限とする案を示した。２割負担とする所得基準は４案を提示。高齢者の暮らしに配慮し、当面の負担額を抑えることで、対象拡大に理解を得たい考えだ。厚労省は財源確保のため、２割負担とする所得基準を引