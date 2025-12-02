（資料写真）横浜ＤｅＮＡを愛するファン有志が企画するトークイベント「鯨と星の記憶」が１３日、横浜市西区のネイキッドロフト横浜で開かれる。日本一に輝いた昨季から、今季までのチームの戦いぶりを振り返る。ｔｖｋ（テレビ神奈川）などで実況を務めるフリーアナウンサーの吉井祥博さんと、昨季まで２軍監督を務めた青山道雄さんが出演し、独自の視点でチームの舞台裏や記憶に残るエピソードを語り尽くす。開演は午後６