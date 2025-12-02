サッカー男子日本代表の森保一監督を招いた講演会「夢を信じる強さ−挑戦の先にある未来」が２３日、相模原市中央区の市民会館で開かれる。先天性難聴で、左耳に補聴器を装着してプレーするサッカー女子のＷＥリーグ「ノジマステラ神奈川相模原」の笹井一愛選手との対談形式で行われる。講演会は市の主催。ワールドカップ優勝を掲げる森保監督と「なでしこジャパン」入りを目指す笹井選手が、夢を持つことや挑戦することの大切