第50回報知映画賞（報知新聞社主催）各賞が2日、発表された。興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録し、実写日本映画の興収記録を22年ぶりに塗り替えた「国宝」が作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞など4冠を獲得した。また、NHKの27年度前期連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインに決まった森田望智（29）が「ナイトフラワー」（内田英治監督）で助演女優賞を受賞した。