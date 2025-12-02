今年の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。主演男優賞は「国宝」（李相日監督）で希代の歌舞伎女形・喜久雄を演じた吉沢亮（３１）が受賞。１年半、歌舞伎の稽古を積み、役者人生を懸けて「抜け殻」になるまで演じきった。「国宝」は作品賞、監督賞と合わせて３冠を獲得。新設されたＢＳ１０プレミアム賞も受賞した。表彰式は１２月中旬に都内で行われる。（加茂伸太郎）吉沢は喜び