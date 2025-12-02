今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。作品賞・海外部門は「エミリア・ペレス」が受賞した。女性として新たな人生を歩むことになった麻薬カルテルの元ボスと、協力を依頼された弁護士の人生をミュージカル仕立てで描く異色のエンターテインメント。主演のカルラ・ソフィア・ガスコンがトランスジェンダーの俳優としてカンヌ国際映画祭で初の女優賞に輝いたことでも話題となった。