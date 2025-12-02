今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。報知映画賞は第５０回の節目にＢＳ１０プレミアム賞を新設した。栄えある“初代”には「国宝」が選ばれた。映画専門チャンネル「ＢＳ１０スターチャンネル」が来年の開局４０周年に向け、１０月から「ＢＳ１０プレミアム」に名称を変更。同チャンネルの加入視聴者が最も「プレミアム」と感じた邦画作品を投票し、投票数で決定した。「国