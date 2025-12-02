今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。「国宝」の李相日（り・さんいる）監督は２３年ぶりの作品賞＆監督賞のダブル受賞となった。「国宝」は映画賞レースの大本命。当然、李監督も承知の上で「正直、ホッとしました。周りに何と言われようと、結果はどうなるか分からないので、注視していました」。喜びより、安堵（あんど）の表情で率直な心境を明かした。作品賞と監督賞の