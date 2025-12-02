今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。助演男優賞は、興行収入２０億円のヒットを記録中の「爆弾」（永井聡監督）で、狂気をはらんだ謎の中年男を演じた佐藤二朗（５６）が選ばれた。定評のあるコメディー芝居とは一線を画し、「運命を感じた」という正体不明の男を文字通り“怪演”した。薄気味悪さと無邪気さが同居する得体の知れないおじさんに、嫌悪し、恐怖し、共感する観