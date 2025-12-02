今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。「ナイトフラワー」（内田英治監督）で体重を７キロ増量するなど、迫真の演技で格闘家役を演じた森田望智（みさと、２９）が助演女優賞に選出された。国内の映画賞は初受賞。主演女優賞の北川とのダブル受賞に「景子さんと命を削り、魂を燃やして撮影したので、それが何よりうれしい」と喜んだ。自身初の国内映画賞は内田監督から知らされ