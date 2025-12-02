今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。新人賞は「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で映画初主演した松谷鷹也（３１）が受賞した。元阪神タイガースの外野手で、２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さん（享年２８）の壮絶な人生を演じきり、観客の胸を打った。劇中で堂々と役を生き抜いた松谷だが、取材では、１８０センチの大きな体から自信なさげに声を発する。「