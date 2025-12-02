第５０回報知映画賞各賞が１日、発表され、作品賞・アニメ部門には「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」（外崎春雄監督）が輝いた。公開１２２日間で興収３７９億円を突破し、国内歴代興収２位を記録している同作が、今年度の映画賞レースの幕開けとなる報知映画賞を受賞。前作「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（２０年公開）に続きシリーズ２度目の受賞に、冨岡義勇の声優を務める櫻井孝宏は「歴史