今年度の映画賞レースの幕開けとなる「第５０回報知映画賞」の各賞が１日、発表された。主演女優賞は、「ナイトフラワー」（内田英治監督）で、ドラッグの売人役を演じた北川景子（３９）が受賞した。愛する子どもを育てるために犯罪に手を染める困窮家庭のシングルマザーという難役を熱演。デビュー以来、映画賞レースの主演賞に輝くのは初めて。大きな花を咲かせ、「作品の一部になりたい」と思いを語った。映画のモチーフに