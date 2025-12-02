広島は１日、森翔平投手（２７）と石原貴規捕手（２７）が一般女性と結婚したことを発表した。ともに球団を通じ「明るく楽しい家庭を」とコメント。今季８試合でコンビを組んだ同学年の“仲良しバッテリー”がそろって、うれしい報告となった。森は開幕からローテーションを守り、プロ初完封勝利を含む自己最多の７勝（８敗）を挙げた。この日はマツダスタジアムで契約交渉に臨み、１・９倍の年俸３８００万円でサイン。オフは