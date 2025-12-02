Ｊ１清水の元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）が契約満了のため今季限りで退団することが１日、分かった。複数のＪリーグ関係者が明かした。２日にも発表される。乾は２２年７月に清水入り。同年の移籍後は１０試合１得点に終わったが、２３年途中に秋葉忠宏監督（５０）が就任すると主力に定着。サイドからトップ下にコンバートされたことで輝きを取り戻し３２戦１０得点。２４年も３０戦５得点でチームをＪ２優勝に導き、２年連続