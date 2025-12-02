オリックスは１日、兵庫県内で選手会納会を行った。選手やスタッフら、約１２０人が参加。右肘の手術により来季は育成契約となった小木田敦也投手（２７）に代わり、太田椋内野手（２４）が入団８年目で初めて選手会役員入りする見込みとなった。太田はプロ７年目の今季、二塁の定位置を完全に確保し、初の規定打席到達。１１３試合でリーグ４位の打率２割８分３厘、ともに自己最多となる１０本塁打と５２打点を記録した。シー