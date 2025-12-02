オリックス・佐野皓大外野手（２９）が１日、今季限りでの現役引退を正式に表明した。今後はスタッフとして球団に残る予定だ。投手として入団し、育成契約での野手転向も経験した苦労人。ＮＰＢで過ごした１１年間を振り返り「３連覇や日本一を経験させてもらい、感謝しています。いろんなことに挑戦できた経験は、これから（の人生）に生かせるかな…」と変わらぬ貢献を誓った。１０年に２４歳で死去した小瀬浩之さんの背番号