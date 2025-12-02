阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）、ニック・ネルソン投手（２９）、ラモン・ヘルナンデス内野手（２９）が保留選手名簿を外れたことが１日、分かった。２日に自由契約選手として公示された後、全球団との交渉が可能になる。３選手ともに今季が来日１年目。１５試合で６勝３敗、防御率１・３９だったデュプランティエについては、ソフトバンクなどＮＰＢの複数球団が興味を示しているとみられる。