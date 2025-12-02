阪神・佐藤輝明内野手（２６）が「アメとムチ作戦」で、かわいい後輩の尻をたたいた。昨年から森下翔太外野手（２５）の希望に耳を傾け、ノルマを達成すれば「ご褒美」を贈る「佐藤輝明賞」を設立。兵庫・神戸市内でラジオ収録に参加した１日、２年連続で失敗に終わっていることを明かした。今季は自身の３年目と同じ２４本塁打が目標だったが、惜しくもあと１本。「頑張ってほしい」と笑顔でエールを送った。弟分はすでに来季