ロッテは1日、新外国人として前メッツのホセ・カスティーヨ投手（29）の獲得を発表した。ベネズエラ出身の1メートル98、114キロの大型左腕で、18年にパドレスでメジャーデビュー。今季はオリオールズなど4球団で計29試合に登板し、2勝2敗、防御率3・94だった。メジャー通算では69試合で5勝5敗、防御率4・11。「ロッテファンは声援が大きく情熱的で、日本でプレーしたいと思った理由の一つ」とコメント。ドジャース・大谷とは