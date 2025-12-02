2025年12月1日、北海道・千歳警察署は、千歳市に住む無職の女(41)を名誉毀損の疑いで逮捕しました。女は9月22日、SNSで「ストーカーおばさんに罵倒された」などと、40代女性を誹謗中傷する内容の投稿をし、名誉を毀損した疑いがもたれています。10月7日、被害に気付いた女性が「SNSで誹謗中傷の書き込みをされた」と千歳警察署を訪れました。その後の捜査で、投稿したのは、女性と同じアパートに住んでいる女だ