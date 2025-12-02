2025年12月1日、札幌・北警察署は、当別町に住む会社員の男(46)を不同意性交等の疑いで逮捕しました。男は11月30日、当別町にある温泉施設で、20代女性の全身を触った疑いがもたれています。30日午前2時ごろ、温泉施設の従業員から「女性が何者かから体を触られたと言っています」と警察に通報がありました。女性は、温泉施設の男女共用のリラックスルームで、リクライニングチェアに横になり眠っていたところ、面識のない男