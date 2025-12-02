2025年12月1日、札幌・西警察署は、札幌市白石区に住む無職の男(29)を不同意性交等の疑いで逮捕しました。男は2023年9月22日午後5時ごろから午後7時ごろまでの間、駐車中の車内で、札幌市西区に住む当時10代前半の少女と性交などをした疑いがもたれています。2023年10月5日、少女の家族から「娘が男に乱暴されたようだ」と警察に通報がありました。防犯カメラなどの捜査から男が浮上し、逮捕にいたりました。警察によりますと、男