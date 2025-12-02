ソフトボールJDリーグの年間表彰式が1日、都内で行われ、通算250勝と2500奪三振を達成した上野由岐子投手（43＝ビックカメラ高崎）が特別表彰を受けた。新たな偉業を達成し、「積み重ねがこの数字につながった。年齢は“かくかくしかじか”だが、一年でも長く競技を続けていきたい」と決意を新たにした。3つの五輪メダルを持つ右腕は、ソフトボールが復活する28年ロサンゼルス五輪にも視線を向ける。「3連覇を達成しなければ