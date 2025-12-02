ボートレース尼崎は、約3カ月のお休み明けで、きょう2日から再開します。兵庫支部137期ルーキー、原田朱理（はらだ・しゅり）と薗頭心（そのがしら・こころ）のデビュー戦は11月13日の住之江で、今節が初の地元戦。原田は住之江でFを切ってしまい「事故なく行きたいです」と無理な仕掛けはできないが「でも攻めたいです」と胸の内を明かす。センタープールでの練習は「1回だけですが、乗りやすいので楽しかったです」と乗りにく