ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」は5日目を迎える。準優の注目は10Rだ。予選トップ通過こそ逃した田中駿だが、連日、生き生きした走りでシリーズを盛り上げている。ここはマイペースのイン戦。ビシッと踏み込み、1マークまで伸び切る。強敵は中島。3日目の大外強襲から勢いに乗っている。石本はその中島を止めて先に差したい。藤原も連なら。＜1＞田中駿兵田村さんと試行錯誤して、い