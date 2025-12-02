驚きの番狂わせが反響を呼んでいる。11月30日に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節で、グループGの開催国ミャンマーはシリアと対戦。前節に中東の雄オマーンを２−０で撃破した勢いそのままに、難敵から２度のリードを奪い、２−２で引き分けた。この結果、同組の１位となり、下馬評が高かったオマーンやシリアを抑えて、本大会出場を決めたのだ。A代表のFIFAランキングでは、ミャンマーは163位で、オマーン（7