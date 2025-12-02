ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３０）が、中京テレビ・日本テレビ系連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（来年１月７日スタート。水曜深夜０・２４）に主演することが１日、分かった。タレントの加藤浩次（５６）が監督・原作・脚本を担当。加藤は今年５月に短編映画の監督・脚本を務めているが、ドラマは初挑戦となる。菊池が演じるどん底フリーターのナガレら“クセだらけの能力”を秘めた７人が秘密裏に防衛省に呼び出さ