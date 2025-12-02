歌舞伎俳優の中村鶴松（３０）が来年２月の東京・歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２月１〜２６日）で初代中村舞鶴（まいづる）を襲名し、幹部昇進することが１日、分かった。鶴松は３歳で児童劇団に入り、２０００年５月の歌舞伎座「源氏物語」で、清水大希の名で初舞台を踏んだ。０３年の歌舞伎座「野田版鼠小僧」で注目され、０５年５月の歌舞伎座で十八世中村勘三郎の部屋子となり、「菅原伝授手習鑑」車引の杉王丸で二