３ピースバンドのｂａｃｋｎｕｍｂｅｒがＮＨＫウィンタースポーツテーマソングを担当することが１日、分かった。同テーマソングとして新曲「どうしてもどうしても」を書き下ろした。来年２月６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪やパラリンピックの放送で使用される。ボーカルとギターの清水依与吏は、自身も学生時代に陸上に打ち込んだ経験を投影し、アスリートに寄り添った楽曲を制作。「最高峰のアスリートが集い、