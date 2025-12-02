広陵高校の硬式野球部で起きた暴力事案で、警察が3年生2人を書類送検したことが分かりました。この事案は、学校内の寮で今年1月、規則で禁止されていたカップ麺を食べた当時の1年生が、複数の2年生の部員から暴力を加えられたものです。広陵高校はきのう、「3年生2人を暴行の疑いで書類送検した」と、警察から連絡があったことを明らかにしました。広陵高校は第三者委員会を設置し、暴力事案について調査していますが、広島県高野