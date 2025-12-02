【その他の画像・動画等を元記事で観る】 back numberの「どうしてもどうしても」が、NHKの冬のスポーツ中継などで使用する「NHKウィンタースポーツテーマソング」に決定した。 ■『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』『ミラノ・コルティナ2026パラリンピック』の放送でも使用 テーマソングは12月6日の『カーリング世界最終予選』（NHK総合11時52分～）の中で発表される。NHK ONE