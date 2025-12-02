元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）が2日までに自身のインスタグラムを更新。初孫が誕生したことを明かした。宮本氏は「私、おじいちゃんになりました」と書き出して「初孫です」と笑顔で愛おしそうに初孫を抱っこするショットを投稿した。「今日初対面」とし「長女の長男です」と性別を明かした。第1子を出産した長女には「よく頑張りました！」と労い「旦那さんも付きっきりでご苦労様」とつづった。また「母子共