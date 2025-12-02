ロックバンド「backnumber」がNHKのウインタースポーツテーマソングを担当する。書き下ろしの新曲で、タイトルは「どうしてもどうしても」。来年2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピック中継で多く流れる予定で、メダル量産の期待がかかる日本勢を歌で勇気づける。詞、曲を手がけたボーカル＆ギターの清水依与吏（41）は全ての戦い、挑戦を続ける人に思いをはせた。「最高峰のアスリートがしのぎを削る瞬間の輝