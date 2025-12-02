歌舞伎俳優の中村鶴松（30）が来年2月の東京・歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（2月1日初日）で、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名し、幹部俳優に昇進することが2日、発表された。「一人でも多くのお客さまに新しい名前を覚えて頂き、これまでと変わらぬご声援を賜れましたら、この上ない喜びに存じます。この名を新たな一歩と致しまして、これからも一層藝道精進して参る所存で御座います」と気持ちを新たにスタートを切る。一