【モデルプレス＝2025/12/02】中京テレビ・日本テレビ系では、2026年1月7日より、全国ネットで水曜プラチナイト新ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（毎週水曜24時24分〜）を放送。timelesz（タイムレス）の菊池風磨が主演、加藤浩次が原作・脚本・監督を務めることがわかった。【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ◆菊池風磨、加藤浩次“原作･脚本･監督”作品で主演今回主演を務めるのは、ドラマ・映画で俳優として主演を務