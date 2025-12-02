歌舞伎俳優中村鶴松（30）が26年2月歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」で、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名することが決まった。一般家庭に生まれ、18代目中村勘三郎さんの部屋子となり、精進を続けてきた。立役、女形、古典、新作と幅広く活躍。25年9月には2回目の自主公演「鶴明会」を行った。自主公演を前にした取材会では、ヒット映画「国宝」について語っている。歌舞伎役者の血筋ではない家に生まれた主人公が精進を続け、才能