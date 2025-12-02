timelesz菊池風磨（30）が、タレントの加藤浩次（56）が原作・脚本・監督を務める、中京テレビ・日本テレビ系ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（26年1月7日開始、水曜深夜0時24分）で主演を務めることが1日、分かった。5月に公開された短編作品で映画監督デビューを飾った加藤が、初めてドラマ作品を手がける。同作は、クセだらけの能力を持つ7人がコンプレックスで地球を救う物語。ヒーローものだがアクションがない密室劇とい