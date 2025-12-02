歌舞伎俳優中村鶴松（30）が、26年2月歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」で、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名し幹部昇進することが1日、分かった。鶴松は12年に亡くなった18代目中村勘三郎さんに見いだされ部屋子となり、薫陶を受けた。立役と女形両方ともに取り組み、歌舞伎座の納涼歌舞伎、平成中村座やコクーン歌舞伎などで力を付けてきた。勘九郎、七之助2人の息子がいた勘三郎さんに「3人目のせがれ」と言われるほどかわいがられ