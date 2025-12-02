back numberが、新曲「どうしてもどうしても」で、NHKウインタースポーツテーマソングを担当することが1日、分かった。同曲は来年2月開幕のミラノ・コルティナ五輪の放送で使用される。日の丸を背負うアスリートの輝きと感動の瞬間に花を添える。五輪の応援ソングや冬季競技のテーマソングに起用されるのは自身初で、ボーカル清水依与吏（41）は「最高峰のアスリートが集い、挑み、しのぎを削る瞬間の輝きにも、頑張れるときばかり