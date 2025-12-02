Hey! Say! JUMPの最新アルバム『S say』（エッセイ）が、12月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週20.1万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。前作『H+』（2024年12月9日付）に続き、13作連続、通算13作目のアルバム1位となった。【動画】エモすぎ…！胸にグサグサささる懐かしさ…公開された「メロリ」MV本作には、シンフォニックで生命力を感じるリード曲「Symphony」、ポイズン＆ポップな楽曲「メロリ」。さ