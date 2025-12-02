乃木坂46の最新シングル「ビリヤニ」が、12月2日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初週55.4万枚を売り上げ1位に初登場。8月11日付の「Same numbers」に続き、今年度だけで4作目の1位を獲得した【※1】。【動画】これまでにない雰囲気！新曲「ビリヤニ」MV自身初の週間シングル1位を獲得した「おいでシャンプー」（2012年5月14日付）からは39作連続、通算39作目の1位となり、女性アーティスト歴代2位の「シングル