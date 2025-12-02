NHKウインタースポーツテーマソングがback numberの「どうしてもどうしても」に決まり2日、同局から発表された。来年2月に開幕する「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」、同3月開幕の「ミラノ・コルティナ2026パラリンピック」の放送でも使用される。過去の同局オリンピックテーマソングは以下の通り。【冬季】▼92年アルベールビル／松任谷由実「Happy Birthday to You〜ヴィーナスの誕生」▼94年リレハンメル／〓橋真梨子「遥