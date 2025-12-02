歌舞伎俳優中村鶴松（30）が、26年2月歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」で、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名し幹部昇進することが1日、分かった。◇◇◇◆中村鶴松（なかむら・つるまつ）1995年（平7）3月15日生まれ。3歳から児童劇団に入り、00年5月歌舞伎座「源氏物語」の竹麿で清水大希の名で初舞台。以後、子役として数多くの舞台に出演。03年8月歌舞伎座「野田版鼠小僧」の孫さん太の演技で注目され、05年