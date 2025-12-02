その後、ドル円は１５５．４０円付近に下げ渋っている。きょうのドル円は売りが強まり、１５４円台に下落。一時１５４．６５円付近まで下落する場面も見られた。心理的節目の１５５円を下回り、２１日線も下回っていたが、押し目買いも見られているようだ。 本日は植田日銀総裁の名古屋での講演に敏感に反応している。「仮に利上げしても金融環境は緩和的だ」と述べた点を利上げに概ね前向きと受け止めているようだ。市場で