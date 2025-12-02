YouTube登録者数1200万人、インスタフォロワー数1129万人、TikTokフォロワー数4600万と、絶大な影響力を持つ人気ユーチューバーのジョジョ・シワ（22歳）が、11月28日のブラックフライデー公演直前に卵巣の嚢胞が破裂し、激痛に襲われて病院へ搬送されたという。翌日、TikTokで公開した動画で、呼吸困難や意識が遠のくほどの痛みに襲われた経緯を明かした。数日前から腹痛を「動けば治まる」と軽視していたそうで、モール・オブ・